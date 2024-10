I giovani professionisti reggini insieme per il Banco Alimentare

Come ogni anno, lo scorso 22 febbraio 2020, si è svolta la Festa di Carnevale organizzata da A.Gi.Far. Reggio Calabria (Associazione Giovani Farmacisti) insieme ad AIGA Reggio Calabria, ANDI Reggio Calabria, ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOLOGI, Giovani Imprenditori di Confinduatria Reggio Calabria, HHT ONLUS e i club service Kiwanis Club Apsias – Reggio Calabria, Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, Circle K Università Mediterranea Reggio Calabria, Leo Club RC HOST “Vittoria G.S.Porcelli”, Leo Club Villa San Giovanni “Cenide”, ROTARACT Club Reggio Calabria, ROTARACT Club Reggio Calabria SUD “Parallelo 38”.

Nella consueta cornice dell’Ac Gold i giovani professionisti reggini si sono riuniti in una scanzonata serata a scopo benefico, all’insegna della serenità e del divertimento.

Leggi anche

Poi improvvisamente la vita di tutti è stata stravolta da un mostro chiamato Covid, le consuetudini hanno subito delle modifiche enormi e si vive in una realtà surreale cercando di lottare contro questo tsunami che ci ha travolto. In questo momento in una realtà come la nostra, dove la povertà è a livelli elevatissimi ed il lavoro nero purtroppo è una realtà diffusa, é d’obbligo guardare a chi non può procurarsi neanche da mangiare, costretto dal lockdown a non poter uscire di casa.

Cosi dopo un confronto tra le associazioni che hanno partecipato alla festa è stata accolta con entusiasmo la proposta di devolvere i proventi raccolti al Banco Alimentare in pieno spirito di service a fianco della popolazione del nostro desolato territorio.