Reggio, raccolta fondi per il banco alimentare: come donare

“Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo”.

È con questa semplice frase che il Cral Mps RC in collaborazione con Fabi,First/CISL, Fisac/CGIL, Uilca MPS Reggio Calabria danno vita ad una raccolta fondi in favore del banco alimentare. In questo periodo così difficile, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale, i cittadini si mobilitano per la condivisione.

Condivisione dei beni primari in favore di chi, in questo momento, non può permettersi di fare la spesa o avere un piatto di pasta.

“Con un nostro sforzo, con una piccola donazione possiamo fare la differenza aiutando il Banco Alimentare. Uniti si può”.

Per aderire alla raccolta fondi bastare cliccare QUI.