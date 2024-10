Reggio, nuova raccolta fondi per i più bisognosi: come donare

Si moltiplicano le segnalazioni di reggini – disoccupati, padri di famiglia, lavoratori stagionali ed anziani – che, dopo quasi un mese di blocco, hanno finito i soldi e non hanno più neanche la possibilità di fare la spesa.

Una situazione drammatica che, da nord a sud, vede protagonisti tantissimi, troppi italiani.

“In questo periodo veramente terribile ed incerto mi sembra giusto che chi può debba dare un mano, anche un minimo ciascuno, ma che può aiutare questa gente a non ritrovarsi da sola”.

Sono le parole di un giovane reggino, Daniele Mangiola che ha deciso di istituire una nuova raccolta fondi per i cittadini più bisognosi di Reggio Calabria. È vero il Governo ha stanziato dei fondi per i Comuni e l’Amministrazione Comunale ha creato la ‘spesa sospesa’, ma il bene non è mai troppo.

“I fondi raccolti verranno donati alla “Caritas Reggina” che opera nella distribuzione di pasti caldi in diversi punti della città e verranno rendicontati online con le varie ricevute di bonifico o donazione. Vi prego di condividete”.

