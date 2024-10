Reggio, raccolta fondi dei Magistrati in favore delle strutture sanitarie

“Cari colleghi,

in questo momento, difficile per tutti, e drammatico per alcune zone d’Italia, abbiamo pensato di farci promotori, anche noi, come Magistrati del Distretto, di un’iniziativa di solidarietà in favore delle strutture mediche della Nostra Provincia, chiamate a fronteggiare l’emergenza COVID19.

Come GIUNTA DISTRETTUALE abbiamo deciso di devolvere immediatamente, data l’urgenza, la somma di 5.000,00 euro in favore del G.O.M. Reggino (Grande Ospedale Metropolitano “ Bianchi- Melacrino-Morelli”) che è, in atto, la struttura sanitaria di riferimento nel Reggino, con bonifico bancario, finalizzato all’acquisto di “monitor pazienti e sistemi monitoraggio, letti di terapia intensiva, ventilatori polmonari, quanto altro utile per fronteggiare emergenza COVID19”.

Chiediamo a ciascuno dei Magistrati del Nostro Distretto di unirsi a noi, in questa iniziativa benefica, ed effettuare, per i medesimi fini, un bonifico bancario della somma di 50,00 euro sul conto corrente della Giunta Distrettuale Reggina.

Provvederemo a devolvere la somma raccolta in favore delle altre strutture sanitarie della Provincia, per le medesime finalità emergenziali, dandovi atto con apposita comunicazione. È appena il caso di osservare che la somma indicata (50,00 euro) è assolutamente indicativa, essendo, ovviamente, ciascuno libero di scegliere se donare e quanto donare.

COORDINATE BANCARIE

Queste le coordinate bancarie, su cui donare:

ASSOC. NAZ. MAGISTRATI SEZ. R.C.

IBAN IT09 Q010 0516 3000 0000 0013 370 (causale: Emergenza COVID 19)

La Giunta Distrettuale