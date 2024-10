Bandecchi pesantissimo nei confronti dell’arbitro di Bari-Ternana

In silenzio nel post gara Bari-Ternana, al suo secondo intervento negli ultimi giorni. Parla attraverso il proprio profilo instagram il presidente della Ternana Bandecchi, le sue dichiarazioni ripresa da ternananews.it: “Oggi ci sono le semifinali playoff e so che molti di voi pensano che dovevamo esserci noi. Io penso in maniera semplice, vince il più forte o perde chi non è simpatico all’arbitro. In questo caso ha perso chi stava meno simpatico all’arbitro. C’è da discutere sull’arbitro di Bari. Ha almeno commesso 8 errori fondamentali nell’arco di una sola partita e li compie tutti dalla stessa parte.

Deve farsi un’esame di coscienza e domandarsi se il prossimo anno, per caso, non volesse fare il barman, il camionista o l’imprenditore. Certamente non può fare l’arbitro. Io ho spesso difeso questa categoria che dovrebbe essere da professionisti. In questo caso è venuto fuori il problema. Quando si ha a che fare con persone che non possono svolgere un lavoro dalla mattina alla sera, con criterio, ci possono solo mettere tanta buona volontà ma questo diventa un problema. Non ho detto squadre che stanno simpatiche all’arbitro, ma squadre che in certi casi potrebbero stare antipatiche all’arbitro che comunque commette qualche errore.

Spero che stasera gli arbitri siano equilibrati, giusti, spero che tifino Milan, Juventus e che abbiamo simpatia per qualche squadra italiana e per qualche imprenditore che spende nel calcio. Spero anche che finalmente possa vincere stasera chi veramente se lo merita. Un pò di polemica va anche fatta, non si può sempre stare appecorati, zitti e muti. Ogni tanto bisogna dire in faccia di chi sbaglia “hai sbagliato”. Pensate, mi è venuto anche il dubbio di essere conosciuto dall’arbitro della scorsa settimane e che forse non gli sto simpatico. Abitiamo vicino, ma spero di non incontrarlo mai nella mia vita perchè mi verrebbe il vomito. Per chi vedesse degli estremi per portarmi in tribunale, prima legga i giornali, gli errori commessi, poi tenga presente che fino a 40-50 milioni di euro sono solvibile, anche 100. Ultimo monito agli arbitri di questa sera, fate il vostro lavoro con grande onore e non mettetevi la maglia del vostro collega che ha penalizzato molto la categoria rendendola poco gradita almeno ai miei occhi in questo momento. Un saluto a tutti i miei detrattori che vorrebbero essere come me ma non possono esserlo”.