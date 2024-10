Bandecchi: ‘Sempre debitore nei confronti della Reggina, i tifosi e la città’

Continua a far discutere la serata del Cilea con il sindaco di Terni Stefano Bandecchi protagonista. I dibattiti più accesi sono quelli che riguardano la Reggina ed è proprio su questo argomento che lo stesso Bandecchi ha voluto aprire il suo discorso: “Grazie in particolare alla Reggina, partiamo proprio da qui. Ma perchè grazie alla Reggina. Devo essere sincero, ho un debito morale con i tifosi tutti, con gli ultras perchè un giorno voi avete avuto il coraggio, la forza e la dignità di meravigliarmi. Ero al centro dello stadio con Tagliavento, giunto qui con la mia Ternana per giocare la partita e ovviamente provare a vincerla. E’ partito proprio dalla Curva un applauso e mi sono accorto che era stato rivolto a me, questo mi ha fortemente emozionato. Per questo resto sempre debitore con questa tifoseria, la squadra e la città. Io spero che possa ottenere il massimo del risultato possibile. Ero disponibile diversi mesi fa a rilevarla coinvolto da alcuni imprenditori reggini che mi avevo parecchio entusiasmato e stimolato, imprenditori sani, giusti, giovani. Volevano salvare la squadra, io rimango a disposizione della Reggina, sperando che non ne abbia bisogno“.

