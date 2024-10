Bandecchi choc: “Mi dimetto da sindaco di Terni”. E il progetto con Ripepi?

Stefano Bandecchi si dimette da sindaco di Terni. Lo ha annunciato in prima persona con un video condiviso sui suoi canali social.

“Buonasera a tutti. Allora ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa Popolare la mia intenzione, anzi il fatto che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco. Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi il giornale che chissà quale stupidaggine potranno dire. I motivi sono di carattere politico.

Continuerò a essere il segretario di Alternativa Popolare, ma non farò da qui a venti giorni più il sindaco della città di Terni. Così non correremo rischi a Terni di avere una dittatura bandecchiana. Detto questo, saluto tutti i cittadini. Ringrazio tutti coloro che abbiano votato e niente. La mia esperienza politica va avanti in quanto segretario di Alternativa”, le parole del dimissionario sindaco di Terni.