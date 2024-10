Bandecchi attacca, Falcomatà…non risponde: ‘Aspettiamo il 29’

Nel pomeriggio sono arrivate le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che, oltre ad affermare che non farà rilanci rispetto all’offerta depositata sul marchio Reggina, ha rivolto un duro attacco al collega di Reggio Giuseppe Falcomatà, il quale ai nostri microfoni ha preferito non replicare:

“Non ho letto nulla, non rispondo nulla, sinceramente mi interessa anche poco. Andiamo avanti, vediamo il 29 come finirà, il nostro obiettivo è quello di restituire serenità a una squadra e a una tifoseria che da troppi anni stanno tribolando. Danno erariale? Se così fosse non l’avremmo approvato in giunta con tutti i pareri tecnici“.