Bandecchi show a Live Break spinge Ripepi: ‘Sarà il nostro candidato sindaco. Non ci alleiamo con nessuno’

A poche ore dal suo arrivo a Reggio Calabria (domani al Cilea alle 17:00 l’evento aperto alla città) il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, intervistato a Live Break, ai microfoni di CityNow, anticipa i motivi che lo hanno spinto a puntare su Reggio Calabria.

Quali le ragioni che lo hanno portato a Reggio Calabria, quale il programma politico per Reggio Calabria?

“Il programma che noi portiamo avanti è rappresentato da Massimo Ripepi. Ho una grande stima per lui perchè è andato a riscavare la storia di Reggio. E’ una persona che ama la sua città e ha il desiderio che la sua città possa e debba ambire un ruolo importante in Europa. A Reggio non manca niente perchè possa essere una città ricca e di successo – spiega Bandecchi – Avete una situazione ambientale fantastica e nessuno nega la capacità industriale ed imprenditoriale che sono convinto parteciperà anche domani al Cilea al nostro incontro. Oggi non si capisce come Reggio possa essere caratterizzata dalla forte disoccupazione senza il giusto spirito e dovuto sviluppo turistico nonostante il mare che si ritrova davanti. Gli imprenditori faticano e tutti si lamentano. Dobbiamo dare delle risposte”.