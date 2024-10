Polizia Locale a Reggio: arriva il bando per la selezione di nuove unità

Pubblicato nei giorni scorsi il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione lavoro di 14 unità di personale

Cresce ancora il numero degli agenti in forze al Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria. Come annunciato qualche settimana fa, è stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione lavoro di 14 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale – categoria C1. A darne notizia in una nota congiunta l’Assessora alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giuggi Palmenta, e l’Assessore al Personale, Francesco Gangemi.

Bando per selezione di nuove unità alla Polizia Locale di Reggio Calabria

La selezione per titoli ed esami prevede la stipulazione di 14 contratti di formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, per la categoria C, posizione economica C1 profilo professionale “Agente di Polizia Locale” per 12 mesi, atti ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

Il bando sarà disponibile sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, e sul sito internet del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.