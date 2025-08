Reggio, Giovani di Confindustria premiano Diana Putortì alla I Edizione del bando ‘Trattenere i Giovani Talenti’

Ieri pomeriggio, alle ore 16:00, si è svolta presso la sede di Confindustria Reggio Calabria la cerimonia di premiazione della I Edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale”, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria. L’iniziativa, che ha come obiettivo quello di premiare i laureati dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ottenuto un grande successo, con una notevole partecipazione di giovani talenti e rappresentanti istituzionali.

Il premio, del valore di €1.500, è stato assegnato alla dott.ssa Diana Putortì, laureata in Ingegneria Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali. La sua tesi, intitolata “Materiali Polimerici Piezoelettrici Elettrofilati per il Recupero di Energia”, è stata premiata per l’elevato livello di innovazione tecnologica, la sperimentazione interdisciplinare e le potenziali applicazioni nei settori industriali ed energetici.

I partecipanti all’evento

Alla cerimonia hanno preso parte il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti, il Prorettore Delegato per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, Prof. Massimo Lauria accolti dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Presenti anche i membri della commissione esaminatrice del Comitato Giovani Imprenditori, tra cui il dott. Francesco Cuzzola, il dott. Tito Candido Polimeni, la Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, d.ssa Valentina Mallamaci, e la Funzionaria di Confindustria Reggio Calabria, d.ssa Simona Mazzaferro.

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati attestati di partecipazione agli altri laureati che hanno preso parte al premio: Angela Del Giudice, Maria Lo Giudice, Michael Fornasier, Ida Cogliandro, Francesca Cozzi, Giuseppa Telli, Siria Mangiulli e Ilaria Palumbo.

Le parole del presidente Lombardo

Il presidente Lombardo, nel suo intervento, ha espresso grande soddisfazione per l’importante successo dell’iniziativa, sottolineando come il premio rappresenti un riconoscimento concreto per il talento e l’impegno dei giovani laureati del territorio, che con le loro ricerche contribuiscono alla crescita economica e sociale della Calabria. Ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra imprenditori e università, un connubio vincente che ha portato alla nascita di questo bando, una lodevole iniziativa che, con ogni probabilità, verrà replicata anche negli anni a venire, consolidando ulteriormente il legame tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.