Elezioni a Reggio, primo confronto tra i candidati Sindaco promosso da Confindustria e Cna

L’iniziativa organizzata da Confindustria Rc e Cna Rc, dal titolo "Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese", nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito elettorale i temi dello sviluppo economico

Confindustria Reggio Calabria e CNA Reggio Calabria organizzano un importante momento di confronto pubblico con i candidati a Sindaco della città di Reggio Calabria, in programma lunedì 27 alle ore 18:00 presso il Cine Teatro Odeon.

L’iniziativa, dal titolo “Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese”, nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito elettorale i temi dello sviluppo economico, della competitività e del futuro del sistema produttivo cittadino.

In una fase cruciale per il rilancio del territorio, il confronto rappresenta un’occasione concreta per consentire alle imprese di ascoltare direttamente le proposte dei candidati e, allo stesso tempo, per offrire alla politica un quadro chiaro e condiviso delle priorità del tessuto economico locale.

Unità e visione per il sistema produttivo locale

La collaborazione tra Confindustria Reggio Calabria e CNA Reggio Calabria assume in questo contesto un significato particolarmente rilevante: due realtà che rappresentano, insieme, l’intero sistema produttivo – dalla piccola e media impresa all’industria – uniscono le forze per dare voce unitaria alle esigenze del mondo imprenditoriale.

Un segnale chiaro di responsabilità e visione, che supera le singole appartenenze per affermare un principio condiviso: lo sviluppo della città passa necessariamente attraverso il sostegno alle imprese, la semplificazione amministrativa, gli investimenti, l’innovazione e la valorizzazione delle competenze.

L’incontro sarà articolato in momenti di confronto diretto tra i candidati, con domande sui principali temi economici e produttivi. A moderare il confronto sarà la giornalista Tiziana Bagnato, garantendo equilibrio e qualità del dibattito.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per tutta la comunità di partecipare attivamente al dibattito sul futuro di Reggio Calabria.