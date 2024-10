Bari, Di Cesare: ‘La Reggina non si ferma mai. E poi ci sono anche i play off…’

L'esperto difensore barese prende atto di una situazione che rischia di diventare scoraggiante per chi insegue

Il Bari ha conquistato il suo undicesimo risultato utile consecutivo, ma spesso, i pareggi soprattutto in casa, somigliano molto a delle sconfitte in modo particolare quando sei costretto ad inseguire. Dopo l’1-1 al S. Nicola contro il Teramo l’analisi del difensore Di Cesare ai colleghi di tuttobari.com: ““I dieci punti dalla Reggina? Sono tanti, vanno fatto i complimenti a loro. Io però penso sia inutile guardare la Reggina, veniamo da un cambio di allenatore, abbiamo avuto dei problemi prima, adesso abbiamo fatto undici risultati utili consecutivi.

Sono fiducioso, vedo un Bari che ha un gioco e un’identità. E’ vero ci manca qualcosina, ma io sono molto fiducioso. Sembra che stai facendo male perché loro non si fermano mai. Il nostro obiettivo non cambia: arrivare primi il 26 aprile. Non ci dovessimo riuscire penseremo al secondo posto: io ho vinto un campionato ai play-off. I campionati si vincono anche ai play-off. Col Parma eravamo partiti dagli ottavi e abbiamo vinto”.

