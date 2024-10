Bari-Reggina, Atzori: ‘Reggio nel cuore. La gara la decideranno gli allenatori’

Occhi puntati tutti sul S. Nicola di Bari. Stasera si gioca la partita delle partite e l’attenzione è massima soprattutto da parte degli addetti ai lavori. Intervistato dai colleghi di TuttoC.com, ha parlato della sfida l’ex allenatore amaranto Gianluca Atzori: “Bari-Reggina sarà una sfida bellissima, perché ricorda gli incontri tra due società che hanno fatto per tanti anni la Serie A, anche con ottimi risultati. Sarà molto bella, anche perché entrambe hanno grosse ambizioni. Si ritroveranno con gli stessi identici problemi: quelli dell’avvio di stagione, legati anche ai carichi di lavoro. È la cosiddetta partita da tripla.

Oggi il momento potrebbe essere favorevole al Bari, in virtù del fatto che giocheranno in casa. C’è grande entusiasmo, De Laurentiis ha preso la società perché vuole fare le cose per bene.