Bari, Scala: ‘Non mi interessa né della Reggina né degli altri’

Tre giornate che possono dire moltissimo su quella che poi sarà la volata finale verso la promozione in serie B. Reggina e Bari le due contendenti più vicine, ma attenzione al Monopoli ed uno sguardo anche ad una Ternana che non intende arrendersi. Il club manager Matteo Scala dei pugliesi è intervenuto a RadioBari, dichiarazioni riprese dai colleghi di tuttobari.com: ”

Siamo in un momento molto importante: abbiamo due trasferte insidiosissime, nelle quali però per mantenere il passo dobbiamo fare punti. Abbiamo programmato una sorta di mini-ritiro per preparare al meglio le due trasferte, dopo Castellammare ci fermeremo in una posizione intermedia, per poi andare a Terni.

Vengo preso per matto ma il Bari sta facendo un campionato straordinario. E’ nato dalle ceneri del fallimento, la rosa è stata ricostruita per due anni. Con l’arrivo di Vivarini abbiamo un andamento da prima della classe: metterei la firma per continuare così, poi a fine anno tireremo le somme. Il nostro obiettivo è toglierci da questa categoria, che non appartiene alla città e alla nostra storia.

Quello che dicono gli altri non mi interessa, a me interessa il Bari e come migliorare ulteriormente. Non mi interessa né della Reggina né degli altri, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Nessuno può intaccare un cammino di grande livello come quello che stiamo facendo.

Se le prossime tre gare saranno decisive? Non credo. Però se ragioniamo in blocchi, questo è il blocco dove ci sono partite più complicate per noi e per la Reggina. Uscire bene da questo blocco può agevolare l’una o l’altra squadra”.