Bari, Vivarini: ‘Blindiamo il secondo posto, poi si vedrà…’

La vittoria contro l’Avellino, la sconfitta della Reggina e piccole speranze che si riaccendono in casa Bari. Anche se il tecnico Vivarini non intende sbilanciarsi ed ai microfoni di RadioBari commenta così la giornata. Dichiarazioni riprese da tuttobari.com:

“Contento per il mio traguardo, ma soprattutto per il Bari. Era indispensabile vincere. Noi dobbiamo essere bravi a migliorare alcune cose. Avevo chiesto un po’ più di gioco sporco e la squadra ha risposto bene. Non guardo le altre partite. In questo momento dobbiamo blindare il secondo posto vincendo più partite possibili. Poi si vedrà quello che può succedere. Ripeto mi dispiace per qualche pareggio di troppo che abbiamo fatto, ma l’importante è che i ragazzi danno tutto in campo”.

