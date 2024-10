Bari, Vivarini: ‘Partita giocata poco da entrambe le squadre’

Le dichiarazioni di mister Vivarini in sala stampa nel post Reggina-Bari.

Partita intensa. Giocata poco da parte di entrambe. Noi giocavamo fuori casa. Avevamo in mente di fare certe cose, le abbiamo fatte a metà. Siamo arrivati qualche volte in 3vs3 in mezzo al campo ma non siamo stati a finalizzare. È stata una gara di alta intensità.

Potevamo sfruttare qualcosa in più. Bisogna rivedere il goal che abbiamo preso. Avevamo però di fronte Denis. Complimenti a lui.