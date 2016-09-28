Barrile rinnova con la Val Gallico Pallacanestro

La Val Gallico Pallacanestro comunica di aver rinnovato, anche per la stagione 2016/2017, l’accordo con il giovane atleta Fortunato Barrile, playmaker classe 1995, prodotto del vivaio della Viola R.C. che già l’anno scorso era stato uno dei principali protagonisti della stagione. L’atleta, un assoluto lusso per la categoria, sposa ancora il progetto societario dopo aver effettuato tutta la fase di preparazione con la Viola di legadue, disputando anche le amichevoli, nelle quali ha impressionato positivamente. Una conferma importante per Coach Polimeni che potrà cosi contare su un altro protagonista dello scorso campionato, il quale ha dimostrato di valere assolutamente categorie superiori, potendo così dare una grandissima mano al progetto del Val Gallico. Queste le dichiarazioni del GM Tripodi: ” in società siamo molto orgogliosi della decisione di Fortunato di rimanere con noi anche per questa stagione; potremo contare sul miglior play del campionato, un giocatore fuori categoria e questo rappresenta un grande vantaggio. Sinceramente non mi aspettavo potessimo avvalerci ancora delle sue prestazioni visto il valore del giocatore e del ragazzo, che merita sicuramente altri palcoscenici. Sono però molto felice di aver potuto contare sulla sua riconferma e quella di gran parte dell’ossatura della scorsa stagione, siamo una squadra giovane ma sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutti”.