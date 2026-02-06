Basket: nuovo giocatore per la Redel Reggio Calabria

Reduce dalla prima parte di campionato disputata con la canotta degli Svincolati Milazzo, nella scorsa stagione ha giocato con il Barcellona Basket.

Ala forte, inizia a muovere i primi passi sul parquet nella sua città natale, Voghera. con la Nuova Olimpia in C Silver. Successivamente disputa il campionato U19 d’Eccellenza con il Derthona Basket, prima di approdare alla New Best Mazzano in C Silver.

Matteo Marangon é un cestista con spiccate doti in area, sia in avvicinamento al ferro sia per quanto riguarda le giocate in post basso e nel pick and roll.

É un atleta con grande tempismo nel rimbalzo in attacco, dalla grande energia e presenza fisica soprattutto dal punto di vista difensivo.

Il commento del DS Vincenzo Meduri: “Siamo contenti di aver potuto chiudere questa operazione e di aver allungato il roster con l’innesto di Matteo. Il suo arrivo va a rinforzare e allungare il reparto lunghi, dandoci ulteriori margini nel prosieguo della stagione. Matteo porta con sé fisicità, grinta e una grande voglia di lavorare: caratteristiche che si sposano perfettamente con l’identità della nostra squadra e con gli obiettivi che ci siamo prefissati. A nome di tutta la società, do il benvenuto a Matteo nella nostra città”.

Le prima parole di Marangon: “Sono molto contento di essere a Reggio Calabria. Sarà una tappa importante per il mio percorso di crescita e per la mia carriera, so di poter dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati dalla società. Un saluto a tutti i tifosi e… ci si vede al palazzetto”.