Gli Arnolds Siderno vincono la bella della finale contro la Fortitudo Pellaro sul campo dell'Ymca Siderno e salgono di categoria per il secondo anno consecutivo

Il campionato di Promozione maschile ha palesato il verdetto finale.

Accanto alla Kreusa Murialdina di Rossano ed alla Mater Domini rappresentanti vincenti del girone Nord, ed alla Magic Reggio Calabria, protagonista imbattuta del girone reggino, gli Arnolds Siderno possono festeggiare la promozione nella categoria superiore.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, il roster costiero ha confermato la bontà di gioco e collettivo sbaragliando la concorrenza e vincendo “la bella” nella serie di finale contro l’onorevole Fortitudo Pellaro.

La sfida decisiva è stata giocata nel campo outdoor dell’Ymca Siderno, scenario romantico e storico del basket di Calabria.

Giovedì 21 giugno 2018, infatti, la gara decisiva del campionato è stata vinta dalla squadra coordinata dai fratelli Reitano con il risultato di 77 a 48.

ARNOLDS SIDERNO – FORTUTUDO PELLARO 77 – 48 (20-18 / 39-28 / 62-42) ARNOLDS: Pucar 2, Carabetta 14, Cardo 3, Trichilo, Gerace 10, De Leo 4, Reitano F. 11, Barranca M. 6, Barranca A. 9, Reitano C. 4, Roberto 8, Rodi 6. FORTITUDO: Azzara 2, Cosentino 2, Pupa 2, Caccamo 23, Russo 4, Lombardo 15. Arbitri: Viglianisi di Villa San Giovanni e Gerardis di Reggio Calabria

Il roster