Basket – Arnolds Siderno promosso in serie D

Una favola di amicizia e passione: la compagine ionica sale in Serie D al primo tentativo e raggiunge gli Evergreen direttamente dalla Promozione

Una bella favola di amicizia e passione.

Gli Arnolds vengono promossi in Serie D al primo tentativo.

La compagine ionica batte la concorrenza e raggiunge gli Evergreen direttamente dal girone reggino di Promozione e la Cosentia e le Scintille dal raggruppamento della Calabria del Nord.

Il progetto degli atleti di Siderno ha mandato in scena cultura cestistica e grande voglia di vincere riscoprendo, tra le altre cose, la meraviglia del basket all’aperto giocando sullo storico rettangolo dell’Ymca.

Complimenti ai protagonisti di questa bellissima favola sportiva: Domenico Baggetta, Domenico Pucar, Armando Cardo, Massimo Saffioti, Giuseppe Ruso, Roberto Schirripa, Giuseppe Mazzone, Mario Trichilo, Roberto Gerace, Vincenzo De Leo, Francesco Reitano, Claudio Reitano,Carmelo Speziale, Andrea Roberto, Silvio Fiorenza, Giuseppe Galluzzo ed Angelo Pasqualino.