Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera Barletta
La One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina batte Barletta 65-10 al PalaCalafiore, con 17 punti della capitana D'Anna
26 Marzo 2017 - 10:39 | di Pasquale Romano
Al “PalaCalafiore” la squadra di coach Cugliandro si impone 65- 10, 17 punti per capitan D’Anna. Ennesima vittoria per la One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Il team allenato da coach Cugliandro supera agevolmente il Barletta. Il tecnico reggino dà spazio a chi fino al momento ne ha trovato poco utilizzando parzialmente i vari Pellegrini e Rossetti. Mvp di giornata il capitano della One Power Ilaria D’Anna autrice di 17 punti. Primi punti in campionato per Demetrio Megalizzi. G. Del Vecchio miglior marcatore per i pugliesi.
ONE POWER: Rossetti 2, Faraouk 0, Dima 10, Cherubini 0, Comandè 12, Pellegrini 0, Megalizzi 2, Polimeni 2, Dell’Osso 4, Petruzza 2, D’Anna 17, Cugliandro 14
BARLETTA: G. Del Vecchio 4, Rv. Lauriola 0, Salerno 2, Trisorio 2, Ra. Lauriola 0, S. Del Vecchio 0
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