Basket – Condello e quel gesto d’amore per la Viola

Importante firma in casa Viola Reggio Calabria che apre nuovi scenari in vista del finale di stagione

Argomento principale degli ultimi giorni prima del closing che ha tenuto accesi i riflettori su Gaetano Condello la questione legata alla firma della liberatoria che ha conseguentemente ritirato il lodo che pendeva sulla società neroarancio.

La Viola Reggio Calabria senza questo documento non avrebbe potuto rinforzare il roster con l’eventuale mercato, oltre a subire punti di penalizzazione. E’ stato importante il gesto dell’ex diesse per il prosieguo di questa stagione che firmando ha aperto nuovi scenari in casa neroarancio.