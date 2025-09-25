City Now

Basket: già interrotto il rapporto tra coach Cotroneo e la Redel Viola

La decisione è maturata in maniera consensuale

25 Settembre 2025 - 20:54 | Comunicato Stampa

Giuseppe Cotroneo vicecoach Redel Viola

La Redel Reggio Calabria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con coach Giuseppe Cotroneo. La decisione è maturata in maniera consensuale a seguito di sopraggiunti impegni personali del coach, che non gli consentono di proseguire l’attività tecnica. La società neroarancio desidera ringraziare coach Giuseppe Cotroneo per la professionalità e la dedizione dimostrate, augurandogli le migliori fortune, personali e professionali“.

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket