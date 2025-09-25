Basket: già interrotto il rapporto tra coach Cotroneo e la Redel Viola

La decisione è maturata in maniera consensuale

“La Redel Reggio Calabria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con coach Giuseppe Cotroneo. La decisione è maturata in maniera consensuale a seguito di sopraggiunti impegni personali del coach, che non gli consentono di proseguire l’attività tecnica. La società neroarancio desidera ringraziare coach Giuseppe Cotroneo per la professionalità e la dedizione dimostrate, augurandogli le migliori fortune, personali e professionali“.