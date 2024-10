Basket CSI Free – Camminando su un filo in equilibrio

Come il più abile degli equilibristi sul più sottile filo al mondo, come il Real Geco che sconfigge la Gradisca 61 a 58, o come chi se la gioca punto a punto per tutto il match come Si Può Fare e Gallinese DL, o chi, pesante come un elefante (per il peso della sfida) attraversa due grattacieli sulla corda della vittoria, Reghion e Stingers hanno dato vita a quatto quarti infuocati con vittoria allo scadere dei nero-arancio… Il campionato Free, questa volta, ci ha regalato uno spettacolo mai visto prima e probabilmente irripetibile.

Nel match delle 10 Real Geco ha avuto la meglio su Gradisca.

La ex Don Bosco ha provato nel corso della partita ad allungare più volte nel punteggio, ma prontamente recuperata da Speranza e co.

Nell’ultimo quarto invece Real Geco ha preso un pò di margine, ma a nulla sono serviti i canestri in rimonta di Pietro Tripodi (Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3367/).

Alle 18 il via al big match tra Reghion 730 A.C. e Stingers che inizia con una presunta gomitata di un nero-arancio, Cugliandro va su tutte le furie e si fa espellere. Tuttavia i pungiglioni prendono il largo per poi farsi rimontare sul finale del primo tempo. Nella seconda frazione continua il su e giù nel punteggio, Gialli avanti e recupero avversario. A circa un minuto dalla fine l’esperienza di Labate ne fa da padrona, tanti tiri liberi conquistati e canestro decisivo a 7 secondi dalla fine. Vince la Reghion!

(Tabellino :http://justbasket.it/index.php/event/3366/)

L’ultima sfida di giornata si traduce con una vittoria sofferta della Si Può Fare ai danni della new entry Gallinese DL.

Due quarti vinti a testa con rimonte da una parte e dall’altra. Sul finale, decisiva una buona prova corale della bi-campione provinciale CSI che conquista altri 3 punti in classifica (Tabellino: http://justbasket.it/index.php/event/3365/).