Basket: una Dhelios gagliarda, pareggia i conti nella serie

Gara bellissima al Palaboccioni. L’Amaro Dhelios tira fuori l’orgoglio, tenuta e voglia di vincere e strappa la terza partita. Termina 3 a 2 la sfida contro la Sprovieri Volley Corigliano.

Questi i set:16 a 25,25-17,26-24,15 a 25 e 15 a 10.

La disputa tra le due compagini avrà il suo epilogo sabato 18 aprile 2026 alle ore 19, nuovamente a Corigliano. È stata una gara caratterizzata da set speculari.

Ogni set può essere considerato una “partita” a sé stante.

Ciò premesso, Nei set persi dagli amaranto, la Dhelios ha pagato mancata precisione in ricezione e, pertanto, soffrendo in fase side-out.

Il muro è stato fondamentale, generoso ed energico. Infatti tanti palloni hanno permesso ai ragazzi di Mister Roberto Daquino di difendere e contrattaccare.

Un muro piazzato e coeso, ha contenuto in maniera importante il punto di forza assoluto del Corigliano, un opposto da favola, che é certamente la “bocca da fuoco” della squadra.

Nel quinto set, durante il quale fanno spesso la differenza la tenuta mentale, la riduzione degli errori e la gestione della ricezione, nonché dell’attacco, fa spiccare il volo verso il pari nella serie agli amaranto che hanno imposto il proprio gioco, chiudendo il match.