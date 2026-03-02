Basket: la Dierre perde il big match con l’Alfa Catania

Tanta Alfa Catania con un maxi allungo finale. La Dierre dovrà riflettere immediatamente su quel che non è andato per poter diventare pungente fino in fondo su campi simili, in ottica post-season.

Buona la reazione fino al meno quattro ma i locali sono stati devastanti nel quarto periodo.

I quintetti

Donati da centro, Cernic, Miljanic, Scortica e Gallardo per Coach Inguaggiato. L’Alfa risponde con Budrys e Drigo, Pennisi ed Abramo con Arena play. Miljanic inizia perentorio con una ricca schiacciata.

Pennisi risponde con una bella tripla, lo segue Budrys. Tanti tentativi aperti per Reggio ma il ferro è avaro:la sblocca Gallardo.

Lo segue il Capitano Scortica. Il bombardamento a tappeto continua con la tripla di Abramo con entrambe le squadre che hanno voglia di superarsi a vicenda. (15-12).

Patanè realizza 6 punti in un amen. Bello l’arcobaleno da tre punti di Petrovic.

(15-19). Bella, la percussione di Epifani che manda i reggini sotto di due.

La seconda tripla di Pennisi è pungente. Petrovic risponde ancora in volo a canestro.

Ottima, la circolazione di palla sul finale di quarto per l’Alfa che chiude avanti, 26 a 19 al termine del primo quarto con la tripla di Drigo. A marce altissime anche nel secondo quarto.

Alfa avanti 34 a 27. Budrys cerca l’allungo in doppia e ci riesce, Miljanic risponde con la stessa arma.

Abramo, continua a bombardare: 41 a 32 con un’altra tripla.

Un semigancio di Arrighini riporta Reggio sotto la doppia cifra di svantaggio. L’Alfa arriva anche sul più quindici con il buon inserimento di Lafitte. 37 a 52 al termine del secondo periodo. Nel terzo quarto la Dierre ci prova.

Tante palle recuperate ma, successivamente perse in contropiede o non concretizzate tengono salda l’Alfa. Donati segna il nuovo meno undici al quarto.Un bel canestro di Epifani lo conferma un attimo dopo. Drigo e compagni rispondono sempre(41-54).

La Dierre prova a giocare con pazienza avvicinandosi al ferro con buone soluzioni da Donati(47 a 56).La tripla di Budrys, spezza ancora i tentativi di rimonta reggini. Un canestro più fallo di Cernic porta Reggio sul meno 10. Patanè, arma in più dei rosso azzurri segna il nuovo canestro che permette all’Alfa di viaggiare in doppia cifra 49 a 62 subendo fallo.

Cernic, da tre, riporta il team di Coach Inguaggiato sotto di 10. Ancora Cernic per Donati porta la Dierre sotto di otto. Epifani la ruba e Reggio va sotto di 6.

Cernic, ancora lui, coadiuvato da una buona difesa, porta i reggini sul meno 4.

Reazione Alfa con Pennisi.(60 a 67 al termine del terzo periodo).

Nel quarto periodo, la tripla di Abramo riporta avanti di 10 i locali. Botta e risposta tra Mihajlovic e Miljanic. Il nuovo break etneo porta la firma di Milos Mihajlovic.(77-67).

A 4 minuti dalla fine, la tripla di Budrys è impattante. Un minuto e mezzo dopo, Budrys la chiude definitivamente,sempre dalla lunga per il 69 a 87 che si ripete subito dopo(69 a 90).

l tabellino

Alfa Basket Catania-Dierre Basketball Reggio Calabria 95-74

(26-19, 26-18, 15-23, 27-14)

Alfa Basket Catania: Daquino, Arena, Laffitte 9, Drigo 12, Marino, Mihajlovic 15, Budrys 24, Patanè 9, Pennisi 9, Barbakadze, Abramo 14. All. Zecevic

Dierre: Petrovic 6, Miljanic14, Alescio, Scortica 14, Gallardo 8, Donati 12, Iannò, La Mastra, Fazzari, Arrighini 3, Epifani 6, Cernic 10. All. Inguaggiato Ass. Marcianò

Arbitri Antonio Cantarella (Giarre), Matteo Gazzara (Messina)