Elezioni Comunali, Angela Martino scende in campo e si candida con il Pd

Angela Martino sarà tra i candidati del Pd alle elezioni comunali di Reggio Calabria. L’ex assessore, non è un mistero, aveva deciso di non prendere parte alla tornata elettorale, come riportato su queste pagine la scorsa settimana.

La politica come noto però è materia fluida: negli ultimi giorni il pressing del Pd avrebbe sortito effetto positivo, con Martino che ha quindi cambiato idea…e partito. Già tesserata dem in passato, l’ex assessore alle attività produttive era passata ad Avs, prima del ritorno al Pd avvenuto nei mesi scorsi.

Alle recenti elezioni regionali, Angela Martino aveva appoggiato la candidatura di Giuseppe Ranuccio, segnale di un ritorno al Pd ormai imminente, come poi è effettivamente accaduto.

Adesso arriva una nuova avventura alle comunali reggine all’interno della lista dem che ha già accolto tra gli altri l’assessore Paolo Brunetti, il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace e il consigliere comunale Nino Malara.