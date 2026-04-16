Futsal, Italia-Germania: tra gli azzurri anche i calabresi Lavrendi e Parisi

A Landersiel, in Germania, lo scorso 11 aprile, si è disputata l’amichevole di futsal tra Italia e Germania, una sfida storica perché ha segnato il primo confronto assoluto tra le due nazionali. L’incontro si è concluso sul risultato di 1-1.

Tra i convocati della Nazionale italiana anche il giovane mottese Giuseppe Lavrendi, chiamato a far parte del gruppo azzurro dal ct Samperi. Un traguardo importante per il giovane atleta, che ha avuto l’occasione di mettersi in mostra durante il match: impiegato già al 6’ del primo tempo e nuovamente nella ripresa, Lavrendi ha evidenziato personalità, talento e spirito di sacrificio, offrendo segnali molto incoraggianti.

Assieme a lui, presente anche Parisi, portiere del Cosenza, altra nota positiva per il movimento calabrese.

La speranza è che la presenza di questi ragazzi in azzurro possa rappresentare un segnale forte e uno stimolo concreto per tutto il futsal calabrese, realtà che continua a crescere e a regalare giovani di prospettiva al panorama nazionale.