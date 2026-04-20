Taurianova, tutto pronto per l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari
Un appuntamento ormai consolidato che richiama artisti da tutta Italia e dall’estero, trasformando le strade cittadine in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto
20 Aprile 2026 - 16:55 | Comunicato Stampa
Taurianova si prepara ad accogliere l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, un appuntamento ormai consolidato che richiama artisti da tutta Italia e dall’estero, trasformando le strade cittadine in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto.
Il Concorso è ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Palco, realtà da anni impegnata nella promozione culturale e artistica del territorio, capace di costruire nel tempo una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi tra artisti e manifestazioni affini.
Il tema scelto per questa edizione è: «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto».
Un invito forte e attuale, che chiama gli artisti a confrontarsi con una sfida non solo estetica, ma profondamente etica e spirituale: rintracciare la bellezza e il senso dell’eterno in un presente frammentato.
Nel cuore di un tempo complesso segnato da conflitti, tensioni e smarrimenti diffusi, guardare il mondo con “occhi umani” significa compiere una scelta precisa: rifiutare l’indifferenza. Significa saper cogliere, anche tra le macerie del quotidiano, quella scintilla di sacralità che continua ad abitare l’esperienza umana.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie