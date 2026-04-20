Taurianova, tutto pronto per l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari

Taurianova si prepara ad accogliere l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, un appuntamento ormai consolidato che richiama artisti da tutta Italia e dall’estero, trasformando le strade cittadine in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto.

Il Concorso è ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Palco, realtà da anni impegnata nella promozione culturale e artistica del territorio, capace di costruire nel tempo una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi tra artisti e manifestazioni affini.

Il tema scelto per questa edizione è: «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto».

Un invito forte e attuale, che chiama gli artisti a confrontarsi con una sfida non solo estetica, ma profondamente etica e spirituale: rintracciare la bellezza e il senso dell’eterno in un presente frammentato.

Nel cuore di un tempo complesso segnato da conflitti, tensioni e smarrimenti diffusi, guardare il mondo con “occhi umani” significa compiere una scelta precisa: rifiutare l’indifferenza. Significa saper cogliere, anche tra le macerie del quotidiano, quella scintilla di sacralità che continua ad abitare l’esperienza umana.