San Giorgio d’oro 2026: premiato il dr. Massimo Martino

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha consegnato il prestigioso premio San Giorgio d’oro 2026 al dr. Massimo Martino, direttore della U.O.C. Centro Trapianti Midollo Osseo e direttore ad interim della U.O.C. Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Questa onorificenza rappresenta il più alto riconoscimento conferito a chi onora la propria terra contribuendo alla crescita economica, scientifica, sociale e culturale del territorio, mediante la propria testimonianza professionale e di vita.

La motivazione del premio:

“Professionista dall’elevato profilo scientifico e clinico riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel campo dell’ematologia. Determinante il suo contributo allo sviluppo delle terapie cellulari avanzate e dei trapianti di midollo osseo che ha reso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria centro di eccellenza.

Con impegno costante nella ricerca, nella cura e nella formazione è stato punto di riferimento nelle principali società scientifiche internazionali. Ha promosso e consolidato a Reggio Calabria un modello sanitario d’avanguardia fondato su competenza, innovazione e centralità della persona.”

La Direzione Strategica del G.O.M. esprime grande apprezzamento per questo riconoscimento che conferma la grande professionalità e le doti umane del dr. Martino, professionista che con la sua attività ha dato lustro non solo all’Ospedale ma a tutta la città di Reggio Calabria.

Cos’è il San Giorgio d’oro:

Il San Giorgio d’oro è la più alta onorificenza cittadina conferita dal Comune di Reggio Calabria.

Il nome è ispirato a San Giorgio, patrono della città. Gli insigniti con il San Giorgio d’oro, anche detti “San Giorgini d’oro”, sono personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale e professionale a favore del proprio territorio.