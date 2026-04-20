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Siderno, arriva Noemi in concerto

Il concerto, gratuito, porterà sul palco una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, apprezzata per il suo timbro inconfondibile e per un repertorio capace di spaziare tra pop e sonorità contemporanee

20 Aprile 2026 - 16:31 | Comunicato Stampa

noemi

Sarà Noemi la protagonista di uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione estiva: la cantante si esibirà l’8 settembre 2026 in Piazza Porto Salvo, nel cuore della città.

L’evento, la cui organizzazione è affidata a NCF Management, porterà sul palco una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, apprezzata per il suo timbro inconfondibile e per un repertorio capace di spaziare tra pop e sonorità contemporanee.

Valorizzazione del territorio e spettacolo dal vivo

Il concerto si inserisce nel calendario degli eventi che animeranno il territorio, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza musicale di qualità e di valorizzare gli spazi urbani attraverso lo spettacolo dal vivo.

Attesa una partecipazione significativa, con la piazza pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere fan e appassionati. L’organizzazione curerà gli aspetti artistici e logistici dell’evento, con l’intento di garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative e una gestione coordinata della serata.

NCF Management ringrazia le figure del Sindaco Mariateresa Fragomeni e dell’Assessore Pietro Sgarlato per aver permesso l’organizzazione di un evento di tale portata. Il concerto live è totalmente gratuito

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