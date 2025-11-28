Basket: Dierre ancora in casa. Arriva il Marsala

Giro di boa nel mini-girone Ovest della C Unica. La Dierre vuole vittoria e conferme.

Serve un passo in avanti rispetto alla sudatissima vittoria contro Cus Palermo e, la nuova sfida interna è, senza dubbio, un buon banco di prova per il team di Coach Inguaggiato.

Arriva il Marsala di coach Grillo.

La prima di campionato, venne vinta da Scortica e soci con un solido 67 a 85.

Oggi, i bianco-blu ci riproveranno contro un team giovane che è cresciuto tanto durante il girone di andata.

Sconfitti nell’ultima sfida in casa della Nova, ma, in palla nelle partite precedenti, vincenti contro Virtus Trapani,Cocuzza e Gioiese.

Tenuta meno impattante fuori casa, ma con un Justas Vieversys al tiro, tutto può accadere.

Stiamo parlando del migliore marcatore del campionato.

In scena ci saranno gli ex Catanzaro Tumminia e Foure, il dinamico Niang, e cestisti interessanti come Donato, Abrignani, Allegri e non solo.

Occhi aperti in casa bianco-blu: urgono meno rischi e più risposte dopo una settimana fatta di concentrazione e allenamenti.

Voglia di confermarsi in vetta, seppur accanto ai giovani Svincolati Academy e continuare un percorso lungo e tortuoso.

Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme ed Alessandro Prestia di Catanzaro.