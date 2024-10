Basket: Dierre al lavoro e segnali di crescita in casa del Castanea

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha fatto il suo esordio stagionale, in amichevole, nel rinnovato Palasport di Ritiro, casa del Castanea di Messina, società che parteciperà al campionato di Serie B Interregionale.

Nel luogo, dove, arrivò, ormai tre anni fa, la prima assoluta vittoria in C per la società biancoblu cara al Presidente Filianoti.

Tanta curiosità nel vedere all’opera di nuovi: da Railans ad Angius da Petrovic a La Mastra.

Primo quarto sprint per i giallo-viola di Coach Cavalieri: tonici e determinanti sull’asse Bellomo-Valente.

Reggio è cresciuta passo dopo passo, consapevoli che, la strada della preparazione è lunga, i carichi di lavoro idem.

I segnali complessivi, però, considerata la caratura dell’avversario, sono assolutamente positivi e propositivi.

Vanni La Mastra ha mostrato ottime cose ma, la sintesi è che il gruppo può migliorare giorno dopo giorno.

Questi i parziali:

(21-8,14-13,22-16,11-20)

Il commento di Coach Cotroneo: ”Ringraziamo Castanea per l’ospitalità e la possibilità di giocare un test così importante. Sono contento del test. Dopo un approccio non buono, siamo venuti fuori ripartendo “dalle nostre cose”, con cura e dedizione. In questo momento va più che bene.

Siamo un bel gruppo, costruito per far bene ed abbiamo tutto il tempo e la voglia di dimostrarlo”.