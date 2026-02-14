Basket: la Dierre contro Catania per la vittoria

Prima in Poule Promozione tra le mura amiche per la Dierre Basketball Reggio Calabria.

Il sodalizio del Presidente Roberto Filianoti cambia orario.

Palla a due al Palacalafiore alle ore 18.30, e non più alle ore 19 così come è accaduto durante tutta la stagione regolare:l’orario andrà a perdurare fino a fine campionato.

L’avversario odierno è il Cus Catania, compagine universitaria camaleontica, con trascorsi in Serie B2 che ha raggiunto la salvezza all’ultimo respiro ed è ultima nella Poule con due punti.

La Dierre vuole rialzarsi subito dopo la rocambolesca gara di Gela.

In settimana test contro la Redel di B2 per i bianco-blu di Coach Inguaggiato che vogliono reagire immediatamente.

La novità più grande in casa Dierre, è il tesseramento per un giocatore che ha grande voglia di fare bene, il non formato Lucas Gagliardo, atleta con esperienze nelle nazionali giovanili argentine con tanti anni di esperienza nella massima serie sudamericana.

Il Cus è reduce dalla sconfitta all’esordio nella Poule subita in casa dei giovani Svincolati Academy a Milazzo: Roster rivoluzionato durante il campionato. Partiiti Musikic, Provenzani e Gordon, spazio per Sindoni, ex Viola, l’esuberante Galicia ex Canosa, il play ex Comiso D’Arrigo, assente nell’ultima gara, Vasta ed il giovane Mattia Farruggia guidati dall’esperto Gaetano Russo.

Classica diretta su Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici, in condivisione sulla pagina social della Dierre.

Arbitrano Antonio Caputo di Lamezia ed Andrea Staropoli di Sellia Marina.