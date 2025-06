Basket: dopo la straordinaria stagione, si dividono le strade tra la Dierre e Cotroneo

La Dierre Basket comunica ufficialmente che Giuseppe Cotroneo non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2025-2026.

Ogni storia, per quanto bella e significativa, ha il suo naturale compimento, e oggi la società reggina desidera esprimere la propria riconoscenza verso il tecnico che ha contribuito a scrivere pagine importanti del recente percorso del club.

Giuseppe Cotroneo, alla sua prima esperienza come capo allenatore in C Unica Calabria-Sicilia, ha guidato la squadra con competenza e dedizione, lasciando un’impronta indelebile.

Nella stagione 2023-2024, subentrato nel corso del campionato, ha condotto la formazione allo storico traguardo dei playoff promozione, regalando emozioni intense e dimostrando fin da subito le sue qualità tecniche e preparazione. La stagione appena conclusa ha visto la Dierre protagonista assoluta del campionato, arrivata a un passo dalla vittoria finale e dalla promozione in Serie B, attraverso prestazioni importanti trasferte emozionanti e una crescita costante dell’identità di squadra.

La società esprime pubblicamente la propria gratitudine a Giuseppe Cotroneo per la professionalità dimostrata, per i risultati sportivi ottenuti e per l’eredità tecnica e umana lasciata alla squadra. Un ringraziamento particolare per aver saputo creare un gruppo unito e combattivo, capace di lottare fino all’ultimo istante e di regalare emozioni indelebili ai tifosi.

La Dierre Basket è già al lavoro per programmare al meglio la nuova stagione, con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo mantenendo intatti quei valori che hanno caratterizzato questo ciclo così significativo per il club reggino.