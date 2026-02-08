Basket: è subito big match, al via la seconda fase

E’ subito Big Match. Inizia la seconda fase. La Dierre, campionessa del Girone West, va a far visita al quotatissimo Gela, seconda del girone Est ma solo per differenza canestri.

A causa della nuova formula, così elaborata, i reggini sono indietro di quattro punti rispetto ai siciliani, che, sono insediati sulla nuova vetta insieme all’Alfa Basket Catania.

La sfida si giocherà alle ore 20:30 in terra siciliana, nel bellissimo scenario del Palalivatino, casa del Gela, all’interno di una gara che può definirsi una classica a questi livelli.

Lieti ricordi per La Mastra e soci, in relazione alla vittoria in semifinale nella passata stagione.

Oggi, i due roster sono stravolti e rinnovati rispetto all’anno scorso.

La Dierre ha un nuovo Capitano, Scortica, un nuovo Coach Inguaggiato , tante new entry, da Arrighini a Miljanic, dall’ultimo arrivo Donati a Epifani, accanto ai confermati La Mastra, Cernic,Petrovic e Fazzari.

Il Gela ha confermato Bernardo nel ruolo di Coach confermando i fratelli Caiola e Todorovic, stravolgendo il roster e firmando colpi su colpi in arrivo dalla B ma non solo: la season winner del campionato di B, Occhipinti, passando per Giusti,Jelic,Hajrovic,Provenzani e l’ultimo arrivo Kovac.

Match che sarà utile per pesare gli skills e la caratura dei gironi iniziali.

Diretta sulla pagina social del Gela Basket.

Arbitrano Ernesto Lo Presti di Agrigento e Giovanni Di Stefano di Vittoria(Rg).