Basket: colpo di mercato della Dierre. Arriva Lucas Gallardo

La Dierre Basketball Reggio Calabria compie un vero e proprio colpo di mercato in vista dei prossimi impegni nella Poule Promozione. Per potenziare il roster arriva il nazionale argentino Lucas Gallardo, un cestista di caratura internazionale che ha già fatto parlare di sé durante la sua permanenza in Calabria.

Gallardo non è un nome qualunque. Classe 2001, arriva direttamente da “La Rioja”, Argentina, dove ha maturato un’importante esperienza nella massima serie del basket argentino, la Liga Nacional (A1), con la maglia del Riachuelo. Un percorso di crescita costellato anche da prestigiose esperienze internazionali: tre anni nella Nazionale Argentina giovanile, un titolo sudamericano, un pre-mondiale e tournée in Spagna, Serbia e Turchia, prima di approdare anche in Bolivia al San Simón.

Definirlo solo un’ala sarebbe riduttivo. Lucas Gallardo è una combo-guard moderna, tosta e completa. Con i suoi 198 cm di altezza può giocare indistintamente in tutti e tre i ruoli da esterno: playmaker, guardia e ala piccola. Il suo arsenale tecnico è ricchissimo: tiro preciso, assist illuminanti, tenuta fisica e coraggio da vendere. Una versatilità e un bagaglio di esperienze rari per la categoria, che promettono di fare la differenza.

L’ingaggio rappresenta un segnale di ambizione forte da parte della società reggina del Presidente Filianoti. Gallardo ha già dimostrato di poter essere un leader e un game-changer , mettendo a referto prestazioni e statistiche da sogno, seppur in campionati dove, ha messo davanti l’umiltà integrandosi molto bene con il mondo del basket calabrese. Ora, con la maglia della Dierre Basketball, è pronto a portare tutta la sua esperienza maturata nei campionati sudamericani e il suo talento polivalente per guidare la squadra verso gli obiettivi stagionali.

In tanti lo ricorderanno con Paola Basketball e Cus Cosenza, e dominando in tornei 3vs3 illuminando platee su platee, con tanti e cari amici al seguito che ne hanno apprezzato le gesta.

Nella passata stagione è stato eletto Mvp del campionato del Centro Sportivo dal portale specializzato Rac.

L’arrivo di Gallardo aggiunge profondità, qualità e carisma al gruppo di Coach Inguaggiato. La sua capacità di creare gioco sia per sé che per i compagni, unita a una fisicità importante, lo rendono un punto di riferimento immediato.