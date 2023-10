Basket: Dierre più reggina che mai. Ingaggiato Fortunato Barrile

Ingaggio in extremis a tinte bianco-blu. La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di un nuovo atleta. Per chi ama il basket nella città dei Bronzi, non è un nome nuovo, tutt’altro.

La società del Presidente Roberto Filianoti comunica l’ingaggio del play-guardia Fortunato Barrile.

Classe 1995. Difensore, giocatore di sistema, divenuto negli anni, anche abile three pointer.

Può alternarsi nei tre ruoli lontano dal “pitturato”.

Barrile, inattivo nella passata stagione per ragioni prettamente professionali e lavorative, è un giocatore che, nelle ultime due stagioni disputate ha militato nella vecchia Serie B, convincendo e stupendo per preparazione, serietà e capacità cestistiche.

E’ stato il Capitano della Pallacanestro Viola anche in B divenendo decisivo nelle fasi salienti dei campionati disputati. Cresciuto cestisticamente alla Scuola di Basket Viola dove ha vinto tutto a livello regionale giovanile.

Ha militato nella C1 con i colori della Vis Reggio e con il Val Gallico successivamente prima di affermarsi in nero-arancio.

La pedina giusta per il Coach Sergio Sant’Ambrogio che lo conosce bene e potrà valorizzarne i punti di forza.

Vestirà la canotta numero undici ed è già pronto alla sfida.