Basket: in casa Dierre c’è voglia di riscatto dopo tre sconfitte consecutive

Voglia di rialzarsi. Voglia di evitare l’aggancio dell’agguerrita avversaria. La Dierre ha estrema voglia di vincere. Si gioca alle ore 19. Finalmente a casa, finalmente al Palacalafiore. I colori bianco-blu sfidano Basket Giarre che si è rafforzato in corso d’opera nel basket mercato e cerca l’operazione aggancio.

Dopo tre sconfitte consecutive, Gela in casa, Catania e Nova in trasferta, i bianco-blu ritornano in scena. Capitan Laganà e soci, dopo aver brillato per tutto il girone di andata, non hanno voglia di perdere punti per strada. Dall’altra parte, il team di Coach D’Urso, reduce dalla vittoria nel derby contro Gravina, può vantare su di un roster competitivo: Guadalupi al tiro, Mandel Adib Zuko, Gjorgjeviky, Jacimovic, rappresentano atleti che stanno facendo bene.

Diretta streaming e arbitraggio

La gara contro Basket Giarre verrà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 18.50, su RAC, il portale del basket calabrese, ed in condivisione sulla official page della Dierre, con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Emilio Gerardis di Reggio Calabria e Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra.