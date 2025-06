Basket: la festa di fine stagione per il minibasket neroarancio

Un’esplosione di energia, colori e allegria ha caratterizzato la festa finale del minibasket che si è svolta ieri, 10 giugno, presso l’Istituto “Vittorino da Feltre”. L’evento ha riunito tutti i piccoli atleti neroarancio nati tra il 2019 e il 2014, regalando momenti di puro divertimento e condivisione.

Guidati dal responsabile Peppe Calabrese e dagli istruttori Saverio Favasuli e Silvana Marrapodi, i giovani protagonisti hanno dato vita a una mattinata ricca di giochi, risate e tanta grinta.

Tra salti di gioia e corse sfrenate, i bambini hanno dimostrato tutta la loro passione per il minibasket, coronando così un anno di impegno e crescita.

La festa ha segnato l’inizio delle meritate vacanze per i piccoli “Violini”, che ora potranno riposarsi e ricaricare le energie per provare ad emulare, nel prossimo futuro, le gesta degli atleti della prima squadra. La società,infine, ha fatto un ringraziamento speciale va a tutti i genitori che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa stagione, sostenendo i piccoli atleti con entusiasmo e partecipazione.