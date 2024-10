Reggio C. – Gianni Petrucci incontrerà i vertici del basket calabrese

Sarà anche l’occasione per celebrare la carriera del Presidente del Comitato Regionale Fip uscente Sandro La Bozzetta

Appuntamento importante per lo sport calabrese e per la palla a spicchi regionale e nazionale.

Gianni Petrucci, per quattro mandati Presidente nazionale del Coni ed attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro visiterà Reggio Calabria.

Mercoledì 23 ottobre 2019, il numero uno del basket italiano incontrerà i vertici del basket calabrese presieduto dall’avvocato Paolo Surace supportato dal Direttivo del Comitato regionale.

Sarà un’ottima occasione per fare il punto su programmi e strategie di rilancio del basket senior e giovanile sul territorio regionale.

Alle ore 17.30 è previsto l’incontro a Palazzo Alvaro con il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

L’incontro con il massimo rappresentante del basket italiano, inoltre, sarà anche l’occasione per celebrare la premiazione alla carriera del Presidente del Comitato regionale Fip uscente, il pioniere del basket calabrese Sandro La Bozzetta.

“Siamo lieti di poter abbracciare il Presidente Gianni Petrucci – ha dichiarato Paolo Surace, Presidente del Comitato Regionale Fip.

L’incontro sarà occasione per fare il punto sul lavoro fatto e sui programmi, interessanti e tutti da scoprire che riguarderanno la continuazione del nostro operato regionale.

La Fip nazionale sta dando importante supporto e fiducia al movimento calabrese, i progetti “Little Woman Play Basketball”, “Centri Tecnici Fiba” per il minibasket Femminile, “Sport a Scuola” sono stati approvati e certificato dall’organismo centrale con tanto di partecipazione dei massimi rappresentati del basket allenato, in chiave federale, all’interno del progetto stesso.

Gianni Petrucci è un nome che non ha bisogno di presentazioni e siamo certi che, con i suoi insegnamenti, potrà rendere ancor più virtuoso il nostro cammino”.