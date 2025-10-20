Basket: il cordoglio della Viola per l’autista deceduto sul bus dei tifosi di Estra Pistoia

La Pallacanestro Viola, con un post sul canale ufficiale Facebook, è vicina ai familiari di Raffaele Marianella, l’autista deceduto ieri a seguito degli incidenti verificatisi durante il rientro del bus che trasportava i tifosi dell’Estra Pistoia Basket.

Esprimiamo sgomento e rammarico per l’assurdità di un evento violento e insulso come quello che ieri ha causato la perdita di una vita umana, al lavoro per ricondurre a casa un gruppo di persone che avevano seguito la loro squadra del cuore.

Lo sport che tutti amiamo è fatto di passione, rispetto e condanna di qualunque forma di violenza.

Invitiamo alla riflessione su quanto accaduto, impegniamoci tutti insieme nella cultura della non violenza e trasmettiamo ai nostri giovani l’esempio positivo del rispetto per sé e per l’avversario.

Raffaele riposi in pace, giunga alla sua famiglia che ne subisce la perdita dolorosa e ingiusta, un forte abbraccio da tutti noi.