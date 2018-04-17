Grazie ad un ultimo quarto difensivamente strepitoso (solo 10 punti concessi agli avversari), la Barbecue Vis Reggio Calabria espugna il PalaFerraro di Cosenza e si porta in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale play off contro la Bim Bum Basket Rende. I ragazzi di coach Polimeni, sempre sotto per tre quarti abbondanti di match, hanno ribaltato l’inerzia nel finale, superando i padroni di casa al fotofinish.

Rende parte forte nel primo tempo

Nel primo tempo Rende non sbaglia praticamente nulla. Bjegovic è il mattatore assoluto. Il croato segna 20 punti, fa a fette la difesa reggina e con il contributo di un positivo Suraci regala ai locali il +13 (44-31). La Vis in questo frangente ha il merito di non disunirsi e si aggrappa ai canestri di Viglianisi e Warwick, chiudendo a -9 il secondo quarto (47-38) e a -8 la terza frazione (68-60).

L’ultimo periodo è quello della “remuntada” reggina. Un autentico capolavoro difensivo. Il quarto si apre con un fulmineo 8-0 Vis che vale l’aggancio (68-68), interamente firmato dalla coppia Barrile/Skurdauskas. Rende va in tilt, Warwick e compagni mettono la museruola a Bjegovic e i bianco/amaranto schizzano a +6 (71-77) con Lobasso che vola in contropiede. Sul +4 Vis (76-80), viene fischiato un discutibile fallo antisportivo a Lobasso su Mirando. La guardia cosentina fa 2 su 2 dalla lunetta e, a 4 secondi dalla sirena, può rimettere in zona offensiva. Il PalaFerraro è una bolgia, ma Lobasso e Viglianisi confezionano in tandem la palla rubata che vale il match.

Dopodomani (ore 20.30) gara-4 ancora a Cosenza. La Vis proverà a chiudere la serie al primo match point.

Il tabellino dell’incontro

Questo il tabellino dell’incontro:

Bim Bum Basket Rende – Barbecue Vis Reggio Calabria 78-81

(20-19, 47-38, 68-60)

Bim Bum Basket Rende: Gaido 13, Mirando 15, Bjegovic 23, Cilento 2, Suraci 11, Spadafora 4, Russo 7, Mazzuca 3, Tenuta N.E., Conte N.E. Allenatore: Arigliano. Assistente: Carbone.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi 17, Barrile 12, Warwick 23, Skurdauskas 18, Soldatesca, Lobasso 8, Rizzieri 3, Spasojevic N.E., Neri N.E., Mallamaci N.E. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Arbitri: Micino di Cosenza e Viglianisi di Villa San Giovanni.