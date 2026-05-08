Reggina: l’onorevole Cannizzaro si sbilancia sul futuro della società

Nel corso dell’appuntamento politico “Live Break” in onda su CityNow, l’onorevole Cannizzaro, candidato a sindaco per la città di Reggio Calabria, ha parlato anche di Reggina: “Viva Ballarino, grazie a Ballarino perchè un imprenditore che investe su Reggio va ringraziato. Ha fatto il possibile per alzare il livello calcistico ma non ci è riuscito. Ballarino non lo ha scelto Cannizzaro, è stato scelto in maniera politica come era doveroso in quel momento da parte di un amministratore, aveva il pallino in mano e ha fatto delle scelte. Scelta sbagliata? Non lo dico io, lo dicono gli esperti, è stata una esperienza fallimentare. I dieci anni di serie D? Spero non sia un auspicio ma una battuta che adesso sta diventando un fatto. Sul futuro potrei dire la qualunque.

Da sindaco, qualora dovessi essere chiamato in causa, punterei intanto sulla sinergia e credo di sapere dove mettere la testa e le mani. Dopo questo, certamente il mio compito si completerebbe, sicuramente non andrei mai in campo, mai negli spogliatoi. Ho visto sindaci, vice sindaci in tribuna vip o in campo ad incoraggiare i calciatori. Se oggi fossi già sindaco saprei dove mettere testa e mani per ridare a Reggio e alla Reggina dignità.

La protesta dei tifosi? Vedrò di cosa si tratta, certamente non mi va di andare sotto campagna elettorale a promettere qualcosa, mi regolerò nelle prossime ore“.