Aeroporto Reggio, Cannizzaro indica i tempi di apertura e stuzzica Falcomatà: ‘Dalle frottole alle flotte’

"Sarà inaugurato entro la prossima settimana", assicura l'on. Cannizzaro ai microfoni di CityNow. E risponde a Falcomatà

‘Tra una decina di giorni sarà tutto pronto’, aveva detto il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto il 28 aprile.

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L’apertura e l’inaugurazione dell’area partenze del nuovo ‘T. Minniti’ è ormai dietro l’angolo. La conferma arriva anche dalle parole dell’on. Cannizzaro che, proprio ieri, durante la trasmissione Live Break, ha dichiarato: