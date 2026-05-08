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Aeroporto Reggio, Cannizzaro indica i tempi di apertura e stuzzica Falcomatà: ‘Dalle frottole alle flotte’

"Sarà inaugurato entro la prossima settimana", assicura l'on. Cannizzaro ai microfoni di CityNow. E risponde a Falcomatà

08 Maggio 2026 - 09:45 | di Redazione

cannizzaro aeroporto

‘Tra una decina di giorni sarà tutto pronto’, aveva detto il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto il 28 aprile.

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L’apertura e l’inaugurazione dell’area partenze del nuovo ‘T. Minniti’ è ormai dietro l’angolo. La conferma arriva anche dalle parole dell’on. Cannizzaro che, proprio ieri, durante la trasmissione Live Break, ha dichiarato:

“Qualcuno diceva che volavano frottole. In questo momento sul nostro cielo azzurro volano aerei di Ryanair e ITA e immagino che nel futuro continueranno a volare ‘frottole’. Io dico invece dalle ‘frottole alle flotte’. Intanto ci godiamo questi voli che portano tantissimi turisti. Entro la prossima settimana apriremo il nuovo aeroporto. Lo vedrete con i vostri occhi quanto sarà bello…”.

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