Plastic Free, ambiente, memoria e impegno civile sulle spiagge di Porticello
Plastic Free torna sulle spiagge di Villa San Giovanni con un nuovo appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente. L'evento nel percorso di “Aspettando la Festa della Luce 2026 – Insieme a Francesco Talia”
08 Maggio 2026 - 10:03 | Comunicato Stampa
Plastic Free torna sulle spiagge di Villa San Giovanni con un nuovo appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Sabato 9 maggio i volontari dell’associazione saranno impegnati nell’area di Porticello, con ritrovo presso le spiaggette davanti alle insenature dell’“Ex Banda Falò”.
L’iniziativa punta a promuovere una maggiore attenzione verso il corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Fare Eco.
L’evento assume inoltre un forte valore simbolico ed emotivo, inserendosi nel percorso di “Aspettando la Festa della Luce 2026 – Insieme a Francesco Talia”.
Spiegano i promotori della Festa della Luce, che prenderanno parte all’iniziativa insieme alle associazioni BandaFalò, Nuvola Rossa e Teatro Primo:
“La spiaggia in oggetto è la storica spiaggia ‘BandaFalò’, il luogo del cuore di Francesco Talia, dove in molti hanno conosciuto la sua forza, la sua passione e il suo amore per la cura del territorio, valorizzandolo e dandogli nuova vita. Su questa scia continueremo a dare gambe e braccia ai suoi sogni. Ci lega una visione di valori con gli amici e amiche di Plastic Free, improntata sul rispetto dell’ambiente e gli esseri viventi che la vivono”.
Alla giornata parteciperanno anche gli affidati in prova al servizio sociale di Reggio Calabria, a testimonianza del valore inclusivo e comunitario dell’iniziativa.
La partecipazione alla giornata
La partecipazione all’evento è gratuita: per aderire è sufficiente iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15431/9-mag-villa-san-giovanni.
Si consiglia ai partecipanti di portare con sé uno zainetto o marsupio, guanti da giardinaggio o da lavoro e una borraccia d’acqua.
Per restare aggiornati sulle attività dell’associazione è possibile consultare il sito nazionale www.plasticfreeonlus.it e seguire i canali social Facebook e Instagram di Plastic Free Italia e Plastic Free Calabria.
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