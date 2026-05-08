Plastic Free, ambiente, memoria e impegno civile sulle spiagge di Porticello

Plastic Free torna sulle spiagge di Villa San Giovanni con un nuovo appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Sabato 9 maggio i volontari dell’associazione saranno impegnati nell’area di Porticello, con ritrovo presso le spiaggette davanti alle insenature dell’“Ex Banda Falò”.

L’iniziativa punta a promuovere una maggiore attenzione verso il corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Fare Eco.

L’evento assume inoltre un forte valore simbolico ed emotivo, inserendosi nel percorso di “Aspettando la Festa della Luce 2026 – Insieme a Francesco Talia”.

Spiegano i promotori della Festa della Luce, che prenderanno parte all’iniziativa insieme alle associazioni BandaFalò, Nuvola Rossa e Teatro Primo:

“La spiaggia in oggetto è la storica spiaggia ‘BandaFalò’, il luogo del cuore di Francesco Talia, dove in molti hanno conosciuto la sua forza, la sua passione e il suo amore per la cura del territorio, valorizzandolo e dandogli nuova vita. Su questa scia continueremo a dare gambe e braccia ai suoi sogni. Ci lega una visione di valori con gli amici e amiche di Plastic Free, improntata sul rispetto dell’ambiente e gli esseri viventi che la vivono”.

Alla giornata parteciperanno anche gli affidati in prova al servizio sociale di Reggio Calabria, a testimonianza del valore inclusivo e comunitario dell’iniziativa.

La partecipazione alla giornata

La partecipazione all’evento è gratuita: per aderire è sufficiente iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15431/9-mag-villa-san-giovanni.

Si consiglia ai partecipanti di portare con sé uno zainetto o marsupio, guanti da giardinaggio o da lavoro e una borraccia d’acqua.

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Per restare aggiornati sulle attività dell’associazione è possibile consultare il sito nazionale www.plasticfreeonlus.it e seguire i canali social Facebook e Instagram di Plastic Free Italia e Plastic Free Calabria.