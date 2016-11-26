Basket Lamezia, Ortenzi: ‘Stiamo facendo bene’

Il Basketball Lamezia dopo le vittorie contro Viola e Vis vuole chiudere la settimana e il girone di andata con un’altra buona prestazione. Occasione domani in casa contro la Nuova Jolly per Monier & co di chiudure il girone di andata in testa

alla classifica. Impegno difficile per i lametini che affrontano la Nuova jolly di coach Gualtieri. Sarà una gara complicata vista la forza degli avversari, capaci di mettere solo una settimana fa in seria difficoltà l’altra capolista Rende, una gara speciale

soprattutto per coach Leo Ortenzi, alla nuova jolly nella stagione 2011/12 alla guida della formazione militante in C nazionale.

Sfida amarcord per te coach, emozionante rivedere persone con cui hai condiviso una stagione super in C1?

E’ un enorme piacere rivedere delle persone che mi hanno dato tanto e a cui penso di aver lasciato un buon ricordo.

Il rapporto con Romana e Pino è sempre rimasto ottimo. Sono stato alla Jolly nel loro primo anno in C nazionale, disputando un campionato sopra ogni aspettativa, lanciando tanti giovani, che oggi sono diventati degli ottimi giocatori. Passando alla partita,la Nuova Jolly è una squadra in forma che non va assolutamente sottovalutata.

Servirà una grande prestazione se vogliamo fare nostra la gara. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni al PalaSparti che sta diventando piano piano il sesto uomo della nostra squadra.

Appuntamento domani ore 18.30 presso il palazzetto di via marconi.