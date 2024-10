Basket – Momento storico per la Vis Reggio. Si al campionato Under 18 d’Eccellenza

Momento storico per la Vis Reggio Calabria, la compagine amaranto è tra le tredici squadre ammesse nel girone sud del campionato under 18 di eccellenza.

La squadra reggina, unica rappresentante dell’area dello stretto, dovrà vedersela con altre tre squadre calabresi (Rende, Ccb Catanzaro e Planet Catanzaro), tre pugliesi (Happycasa Brindisi, Francavilla e Nardò), quattro campane (Juve Caserta, Cercola, Pall San Michele, Arechi Salerno),una compagine molisana (Isernia) ed una della Basilicata (Potenza).

Grandissima soddisfazione per tutti i componenti del team di Reggio Calabria. Potersi confrontare con squadre blasonate di altre regioni è motivo di orgoglio e di crescita ed e’ uno straordinario riconoscimento al lavoro che la Vis sta portando avanti da cinque anni nel settore giovanile. Società e staff tecnico sono già al lavoro per puntellare il roster che sarà composto dal gruppo che nella scorsa stagione ha partecipato al campionato under 16 di eccellenza al quale verranno aggiunti degli innesti con un’oculata campagna di reclutamento regionale ed extraregionale.