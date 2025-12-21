Basket: la Redel fa suo un altro big match. Dominata Monopoli

In occasione dell’ultima giornata del 2025 si gioca il big match tra la Redel Viola Reggio Calabria e Monopoli al PalaCalafiore, altra compagine attrezzata per puntare alla promozione. Quindi punti importanti in palio ma anche la consapevolezza per i neroarancio di avere risposto sempre presente nel momento in cui si sono presentate gare di una certa rilevanza.

E infatti l’approccio all’incontro è simile a quello visto contro la capolista Ragusa e la chiusura del primo quarto la dice lunga sulle differenze all’interno del parquet con i ragazzi che riescono a chiudere con il punteggio di 27-7. Davanti a un Monopoli in evidente difficoltà, la Redel batte colpo su colpo e la punisce ad ogni errore senza mai dare la possibilità ai pugliesi di rientrare in gara.

Al PalaCalafiore finisce con un successo netto (75-60) per una partita mai in discussione. La Viola chiude così l’anno nel migliore dei modi, confermando ambizioni e solidità e lanciando un messaggio forte al campionato.